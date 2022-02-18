Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил премьер-министра Михаила Мишустина обеспечить детей с сахарным диабетом неинвазивными системами мониторинга. Вопрос необходимо взять на особый контроль, отметил председатель ГД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил премьер-министра Михаила Мишустина обеспечить детей с сахарным диабетом неинвазивными системами мониторинга. Вопрос необходимо взять на особый контроль, отметил председатель ГД.Об обращении спикера к главе правительства рассказала депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко.Парламентарий пояснила, что детям с диабетом приходится до 10 раз в день брать кровь для анализа. Процедура болезненна, поэтому они часто пропускают замеры и время введения инсулина, сказала депутат.Костенко напомнила, что в ноябре Госдума при рассмотрении нового федерального бюджета и предложила правительству обратить особое внимание на эту проблему – выделить восемь миллиардов рублей для закупки неинвазивных систем мониторинга глюкозы в крови.Решать проблему нужно общими усилиями Минздрава и Минфина, считает парламентарий. Костенко уточнила, что необходимо внести изменения в распоряжение правительства 3053-р, чтобы включить системы флэш-мониторинга содержания глюкозы в крови и расходных материалов к ним в соответствующий перечень предоставляемых гражданам медицинских изделий."На основе этого решения Минфин сможет выделить необходимые средства. Родители волнуются, поэтому мы рассчитываем на достаточно оперативный и безусловно положительный результат в решении этого пункта постановления Госдумы", – сообщила депутат.Напомним, что в России сахарным диабетом страдают более 50 тысяч детей.