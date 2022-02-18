В пятницу, 18 февраля, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев изучил ход реконструкции поликлиники в посёлке Мелехово. Работы должны завершить до конца 2022 года, но они

В пятницу, 18 февраля, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев изучил ход реконструкции поликлиники в посёлке Мелехово. Работы должны завершить до конца 2022 года, но они отстают от графика. Ремонт начали в 2021 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Владимирской области 2021-2025 годов». На него выделили 447 миллионов рублей. На данный момент реконструкция