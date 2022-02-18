От лайка до репоста. Чему удивлялись владимирские интернет-пользователи? Чем делились? Наш эфир...

От лайка до репоста. Чему удивлялись владимирские интернет-пользователи? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. О новостях сети - Мария Платанюк.Сезон коммунальных ливней, валентинки от ковровских огнеборцев, фигурное тракторание и побег бобров. Яркое сетевое в одном обзоре - прямо сейчас.В начале - о ЖКХ - остро-февральском. В посёлке Бег Судогодского района управляющая компания, по словам жителей, не скидывает снег с крыши. В доме 27 огромная снежная масса сломала козырёк над подъездом. В регион пришёл и сезон коммунальных дождей. Виной - протекающие крыши. Вот история из "Подслушано в Гусе".- Везде поставлены тазы.Это ковровский паблик - течёт крыша на Еловой. 90 дробь 2. Ливень - по электрощитам. А в посёлке имени Артёма у жилого барака из-за тяжести снега рухнула крыша. По информации "Подслушано Ковров" людям временно предоставили жильё в Камешкове.Жалобы на некачественную расчистку сугробов поступают из разных городов и районов. Вот сигнал из Гороховца. Жители Пионерской просят расчистить дорогу. Говорят, из-за снежной блокады даже мусор не вывозят. Киржач. Вот в таком состоянии тротуары. А это улица Рыженкова, где снег сгребли к домам. "Запахло весной", - растут горы из снега. Общее наблюдение.Ещё один проблемный адрес - и в "Инцидент "Владимир". Егорова, 14. По словам людей, лёд висит прямо над кабелем.И здесь же история о животных и... нелюдях. В Петушках у железнодорожного моста нашли хаски с отрубленными лапами. Волонтёры пытались спасти пса. Но безуспешно.В рубрике "Обратная сторона Судогды" - мусор на улицах. Изменить ситуацию в силах мы сами.В этом же паблике - рассказ о местной группе "Апрель" ... И вселенная пожарного пруда. Чтобы снять эти кадры, авторы видео прикрепили камеру к удочке.В "Подслушано в Гусе" - невероятные закаты. И фото, и видео. В ковровском паблике - вот такая красна девица под луной. И валентинки, которые ковровские пожарные раздавали в день влюблённых. Такими "душевными" были памятки о профилактике пожаров. А бонусом - конфеты в виде пожарных машин.Сети - под знаком спорта. Необычные кадры появились в «Киржач-онлайн». Пользователи шутят: фигурное тракторание.Тройной тулуп не сделать, а вот пару виражей, пожалуйста."Подслушано Муром" делится ностальгическим кадром из нулевых. Большая стройка в городе на Оке.В «АлексАвтоЛайф» - результат кропотливого труда снежных мастеров. На набережной реки Серой вырос потрясающий снежный городок. Горожане в восторге. И уже звучит мнение - повторить на лето в гипсе.Как построить Авиамеханический колледж Владимира в Майнкрафт? И снаружи, и внутри. Необычные фото в "Инцидент Владимир".И немного природных кадров - в "Береги природу" . Молодая сосна примерила снежное ожерелье. Это Мстёра. А в "Природа Владимирской области" - зимние бобры. Видео от Юрия Царёва. Зверь удирает по глубокому снегу.- Ты беги!А в финале - новые трюки из инстаграма собаки Тайны. Владимирского цвергшнауцера - героини "Вестей". Питомца зоопсихолога Полины Артюх. Своих подписчиков Тиффани Сикрет (это полное имя звезды интернета) удивляет новыми пируэтами. Наша Олимпиада. Так написала хозяйка Тайны в своём аккаунте.Ваших интересных фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру вестийного WhatsApp. Подписывайтесь на аккануты ГТРК "Владимир" во всех социальных сетях. Будем вместе с эфире и онлайн. До встречи!