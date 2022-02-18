Александра Трусова заняла второе место, уступив лидерство другой россиянке, Анне Щербаковой. Камила Валиева стала только четвертой.
Александра Трусова заняла второе место, уступив лидерство другой россиянке, Анне Щербаковой. Камила Валиева стала только четвертой.
Российские фигуристки находятся под особо пристальным
вниманием на Олимпиаде, они буквально являются надеждой всей страны. После допинг-скандала
уровень напряжения накалился до предела, нервы спортсменок не выдерживают.
Александра
Трусова поддалась панике после проигрыша в короткой программе. Фигуристка заняла
второе место, что окончательно выбило ее из колеи, ведь прокат, по мнению многих
экспертов, был практически идеальным.
В итоге Трусова не выдержала и закатила публичную истерику,
которая даже попала на видео. "У
всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу спорт! Я больше никогда не выйду
на лед!", – выкрикнула спортсменка.