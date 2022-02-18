Александра Трусова заняла второе место, уступив лидерство другой россиянке, Анне Щербаковой. Камила Валиева стала только четвертой.

Александра Трусова заняла второе место, уступив лидерство другой россиянке, Анне Щербаковой. Камила Валиева стала только четвертой.Российские фигуристки находятся под особо пристальнымвниманием на Олимпиаде, они буквально являются надеждой всей страны. После допинг-скандалауровень напряжения накалился до предела, нервы спортсменок не выдерживают.АлександраТрусова поддалась панике после проигрыша в короткой программе. Фигуристка занялавторое место, что окончательно выбило ее из колеи, ведь прокат, по мнению многихэкспертов, был практически идеальным.В итоге Трусова не выдержала и закатила публичную истерику,которая даже попала на видео. "Увсех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу спорт! Я больше никогда не выйдуна лед!", – выкрикнула спортсменка.