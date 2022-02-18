Вчера в Судогодском район е в результате лобового столкновения погибла женщина-водитель, а пассажирка другого авто пострадала. Авария произошла на 12-м километре автодороги «Владимир –

Вчера в Судогодском район е в результате лобового столкновения погибла женщина-водитель, а пассажирка другого авто пострадала. Авария произошла на 12-м километре автодороги «Владимир – Улыбышево – Коняево» примерно в 17:30. По предварительным данным, 51-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Солярис» не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. По этой причине произошло лобовое столкновение