Вчера в Судогодском районе в результате лобового столкновения погибла женщина-водитель, а пассажир пострадал. По предварительной информации, авария произошла 12-м километре автодороги

Вчера в Судогодском районе в результате лобового столкновения погибла женщина-водитель, а пассажир пострадал. По предварительной информации, авария произошла 12-м километре автодороги «Владимир-Улыбышево-Коняево», проходящей в Судогодском районе. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области Водитель автомашины «Хендай Солярис» 1970 года рождения не справилась с управлением, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с