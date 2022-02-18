В совершении противоправного деяния обвиняется 34-летний житель Лакинска. Фигурант был задержан...

В совершении противоправного деяния обвиняется 34-летний житель Лакинска.Фигурант был задержан сотрудниками ОМВД России по Собинскому району в январе текущего года. В ходе личного досмотра оперативники изъяли сверток с 1,07 грамма наркотического средства синтетического происхождения, хранившийся под чехлом мобильного телефона.В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере. Обвиняемый приобрел запрещенные вещества через «тайник-закладку».В Гороховце завершено расследование аналогичного уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в незаконном хранении частей растений, содержащих наркотические средства.Осенью прошлого года сотрудниками направления по контролю за оборотом наркотиков в результате реализации оперативной информации дома у фигуранта был изъят сверток с высушенным веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза изъятого вещества показала, что в свертке находилось более 16 граммов наркотикосодержащих частей растений конопли.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, фигурант вырастил растения на своём приусадебном участке и в дальнейшем высушил для личного потребления.Фото: https://ru.freepik.com/