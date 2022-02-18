Задержать злоумышленника удалось благодаря бдительности местной жительницы.

12 февраля текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступил звонок от 43-летней жительницы города Мурома, сообщившей о хищении имущества с её дачного участка. Также заявительница сообщила, что удерживает возможного злоумышленника.По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции.Женщина пояснила, что по пути в дачный дом обратила внимание на мужчину, который нёс в руках пакеты. В одном из них она увидела самовар, хранившийся на её дачном участке. Пояснить, откуда взял имущество, мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, не смог.Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции, где была установлена личность. Им оказался ранее судимый 44-летний местный житель.Сотрудники полиции установили причастность злоумышленника к совершению ещё двух краж с садовых участков.Общая сумма причиненного собственникам ущерба составил 48 000 рублей.Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).