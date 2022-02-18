По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18.00 18...

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18.00 18 февраля на протяжении суток, а также 20 февраля во Владимирской области прогнозируется усиление порывов ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица.Управление МЧС по Владимирской области предупреждает, данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта и увеличением количества ДТП, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области.Фото: https://33.mchs.gov.ru/