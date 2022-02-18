Продолжается прием заявок на конкурс«Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» ежегодно проводит для представителей региональной медиасферы. От авторов из регионов Центрального

Продолжается прием заявок на конкурс«Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» ежегодно проводит для представителей региональной медиасферы. От авторов из регионов Центрального федерального округа заявлено уже более 200 работ. Юбилейным, двухсотым, материалом стала статья Игоря Климова «Русская кибердеревня: киберберезовый панк и реальный GPS-сев с точностью до сантиметра». Журналист интернет-издания «Брянск.Ньюс» (издатель – информационное агентство «Город_24») рассказал