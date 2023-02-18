20 февраля уголовное дело в отношении Надежды Скороспеловой будет передано в Следственный комитет...

20 февраля уголовное дело в отношении Надежды Скороспеловой будет передано в Следственный комитет России по Владимирской области.Киржачский районный суд Владимирской области отказал в удовлетворении ходатайства следователя об отстранении Надежды Скороспеловой от должности главы администрации город Киржач на время расследования возбуждённого в отношении неё уголовного дела.Рассмотрение уголовного дела в отношении Надежды Скороспеловой будет передано 20 февраля от регионального УМВД в Следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области.Фото: gorodkirzhach.ru