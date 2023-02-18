Какие спортивные мероприятия смогут посетить жители Владимирской области в выходные дни?
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Какие спортивные мероприятия смогут посетить жители Владимирской области в выходные дни?
18 февраля в Коврове, на базе «Черный дол», пройдет открытие чемпионата области по спортивному туризму среди мужчин и женщин.
18 февраля в парке «Дружба» Владимира стартует чемпионат области по лыжным гонкам памяти заслуженного тренера России Юрия Сорокина
18 февраля в Суздале состоится открытие всероссийских соревнований по самбо памяти Мастера спорта СССР Владимира Анисимова. Турнир пройдет в «Суздаль-Арене».
19 февраля во Владимире - открытие командного чемпионата области по бильярдному спорту, посвященного Дню Защитника Отечества («Свободная пирамида»). Чемпионат пройдет в бильярдном клубе «Массэ», вход свободный.
Фото Правительства Владимирской области