Как превратить привычные нам вещи в непривычные и потому привлекающие внимание? Что может быть...

Как превратить привычные нам вещи в непривычные и потому привлекающие внимание? Что может быть особенного, например, в комоде? Ответ, конечно, дизайн. В эту субботу нас приглашает в гости - преподаватель музыки и дизайнер Иннеса Букова. Будем вместе с ней и Верой Куликовой искать оригинальные идеи и вдохновение для ремонта.Обычный комод у нее превращается в эксклюзивный предмет интерьера. Другого такого не найдешь. Инесса Букова старается давать вещам вторую жизнь. Дизайнер признается, в этой комнате все предметы из ее бывшей квартиры. Ничего специально куплено не было.Инесса Букова, дизайнер по интерьеру:- Взяла подобрала такую цветовую гамму, которая соответствует данному интерьеру. Художники помогли мне расписать. Вот нанесли эти полосы, которые вторят моим шторам, моему текстилю и поэтому получился такой интересный предмет, который очень хорошо вписался.Создание пространства жилой комнаты, советует дизайнер, надо начинать с подборки цветовой гаммы штор и обоев.Инесса Букова, дизайнер по интерьеру:- Цветовая гамма должна вам должна быть очень близка и потом выбираются обои и компонуются вместе на данном этапе. На этапе строительстве еще! Если что-то к чему не подходит, то вы спокойно поменяете на данном этапе соотношение и штор, и обоев.В комнате, в которой вы будете жить, со временем обязательно появятся предметы, которые служат просто для украшения. Так у Инессы появилась вот эта лира.Инесса Букова, дизайнер по интерьеру:- Этот предмет -это память о моем брате ушедшем. Он мне очень понравился, он вписался в интерьер, поэтому он нашел свое место!))А этот инструмент здесь уже неслучайно. Хозяйка дома - профессиональный музыкант. Преподаватель фортепиано.Обращает на себя внимание пюпитр. Он необычной формы. Дизайнер сделала его предметом интерьера. Инесса говорит , что долго за ним охотилась. Увидела на выставке в Москве, но это был просто образец, его не продавали. Предложили повторить на заказ. Но новый отличался от образца. И тогда директору выставки пришлось уступить. Инессе пюпитр настолько нравится, что с ним она не расстается, куда бы не переезжала.Инесса Букова, дизайнер по интерьеру:- Первая специальность моя очень помогла мне в своем дальнейшем развитии потому что все это рядышком! Искусство, архитектура, музыка! Говорят, что архитектура это застывшая музыка. Ну, а где дизайн и архитектура! Все это рядышком.Ванная комната с видом на сад. Автор интерьера подбирала плитку под свой вкус в любимых цветах. Дизайнер очень любит гортензию. В ее саду несколько десятков сортов различных оттенков. Кстати, плитка отечественная.Инесса Букова, дизайнер по интерьеру:- Вот мне понравилась эта. Опять же цветочная гамма , где мои любимые гортензия и вот такой микст получился. Далее я дополнила обоями. Это опять же мотивы из плитки, где горошек, вот такая клеточка!Поскольку площадь позволяет, ванную решила оформить в виде комнаты. Не стала ограничивать себя в выборе других предметов.Инесса Букова, дизайнер по интерьеру:- Понравилась форма этой ванны. К ней вот такой необычный смеситель. Все очень удобно. На фоне окна. Я люблю опять из ванных делать комнаты с люстрами. Здесь же у меня даже появилась настольная лампа, пуфик.На первом этаже дома гостиная, она же кухня. Инесса живет с мамой. Родительские шкафы и витрины тоже претерпели изменения. Дизайнер покрасила их в черный цвет. Так же как и стулья. Они обиты разной тканью. Это создает особый шарм. Делала всё своими руками. Это под силу каждому говорит дизайнер! Она советует не бояться экспериментировать. Тогда у вас будет свой интерьер, который не увидишь больше ни у кого. Прежде чем начинать ремонт, надо обязательно определиться со стилем.Инесса Букова, дизайнер по интерьеру:- Я предпочитаю все время сюжетное развитие. В этом доме я решила, что он будет олицетворять фауну, флору! И в этом ключе стала оформлять свой дом.На обоях на первом этаже дома изображена осень. Эти оттенки на всех предметах - на вазах, картинах, мебели. Это создает объем помещения.Инесса Букова, дизайнер по интерьеру:- Каждый последующий предмет он подсказывает дальнейшее развитие. Нельзя сразу предугадать, что здесь будет. Здесь как художник пишет картину - полотно, так вот и дизайнер пишет вот интерьер.Трудно поверить, что в этом доме ремонт дизайнер сделала всего за полгода. Говорит, надо было срочно перевозить маму. Но усилия, того стоили. Дом получился со своим характером.Если вы делаете ремонт в квартире или доме с дизайнером психологи советуют пройти тест на совместимость. Иначе может получиться, что квартира обустроена, а жить вам в ней не комфортно. В жилище обязательно должны быть черты индивидуальности присущие только его хозяину. Если вас все устраивает, то можно приниматься за работу.Вера Куликова, Егор Герасимов. Вести-Владимир.