На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
17 — во Владимире
10 — в Муромском районе
9 — в Ковровском районе
2 — в Петушинском районе
4 — в Кольчугинском районе
7 — в Александровском районе
10 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Собинском районе
1 — в Радужном
2 — в Камешковском районе
3 — в Меленковском районе
3 — в Вязниковском районе
3 — в Суздальском районе
2 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180186 случая заболевания.