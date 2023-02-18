На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.17 — во Владимире10 — в Муромском районе9 — в Ковровском районе2 — в Петушинском районе4 — в Кольчугинском районе7 — в Александровском районе10 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Собинском районе1 — в Радужном2 — в Камешковском районе3 — в Меленковском районе3 — в Вязниковском районе3 — в Суздальском районе2 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 180186 случая заболевания.