Среди рожденных 18 февраля немало именитых людей.

Среди рожденных 18 февраля немало именитых людей.Многие задумываются о том, влияет ли дата рождения на характер человека? Увлеченные положением звезд эзотерики уверены, что да, а реалисты считают все эти размышления чепухой. Однако, как бы там ни было, какую из дат не выбери – найдешь множество успешных личностей.Итак, давайте же узнаем, кто из великих людей родился 18 февраля?Энцо Феррари (18 февраля 1898 – 14 августа 1988) – тот самый родоначальник марки Ferrari, о которой мечтают все мужчины от мала до велика. Вначале он трудился в штате "Альфа Ромео", затем учредил собственную фирму, которая производиларазличное оборудование для автомобилейи уже после увековечил свое имя рядом с термераментной эмблемой стоящего на задних копытах жеребца.Йоко Оно Леннон18 февраля 1933) – художница и композитор, а также вдова трагически погибшего участница The Beatles Джона Леннона. После смерти супруга Йоко много лет занималасьпубликацией его невышедших материалов, за что была вознагражденавысшей наградой Венецианской биеннале: Золотым львом за вклад в искусство.Алессандро Вольта (18 февраля 1745 – 5 марта 1827) – итальянский ученый-физик, которыйизобрёл ряд электрофор, электрометр,конденсатор и электроскоп. А в 1776 году Вольта сделал настоящий прорыв: обнаружил и исследовалгорючий метан.Аркадий Укупник (18 февраля 1953) – заслуженный артист РФ, написавший множество хитов для российского шоу-бизнеса. Бывший продюсер группы "Кар-Мэн", бывший участник "Рождественский встреч" Аллы Пугачевой,организатор ежегодного джазового фестиваля "World Jazz Festival", проходящго в Риге. И, разумеется, исполнитель бессмертного хита про съеденный паспорт.Джон Траволта (18 февраля 1954)– голливудский актер, известный ролями в "Лихорадке субботнего вечера", "Бриолине", "Криминальном чтиве" и "Без лица".Евгений Кафельников (18 февраля 1974)– известный теннисист, первый среди россиян победил на турнире "Roland Garros". После победы на "Australian open" стал первой ракеткой мира. Также принес России победу на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Является самым титулованным теннисистом в истории РФ.