Говорят три минуты этого упражнения в день избавит от жировых складок и улучшит кровоснабжение...

Говорят три минуты этого упражнения в день избавит от жировых складок и улучшит кровоснабжение всего организма. А называется оно кролик. В Год кролика очень даже полезно о нем узнать. Пробуем - с Юлией Шуваловой.Больше двух часов в день уже "приговор" - сидячий образ жизни. По данным ВОЗ, почти каждому седьмому россиянину не хватает активности. Из-за этого - спазм мышц и головная боль.- Тело ломит, когда долго посидишь за компьютером, всё болит.Зарядка или небольшая тренировка в ежедневном режиме улучшают здоровье и общее самочувствие. Упражнения могут быть разными. Убрать так называемые "зажимы" в теле, расслабить мышцы спины и пресса поможет "кролик"!Символ этого года подготовил упражнения как для профи, так и новичков. Помогает встать в "позу" инструктор по йоге - Вера Маренина.Вера Маренина, инструктор по йоге:- Самая простая вариация. Кролик. Это поза ребенка, но ноги разведены в стороны.Тянемся вперед и наслаждаемся. Так мы расслабляем позвоночный столб после напряженного рабочего дня. Кому показалось легко, делаем другую вариацию - "кролик со скруткой".- Давай поднимем руку вверх, так будет легче тебе. Вдох. Рукой проныриваем под руку. Ложимся. Тянемся. Правую руку кладем себе на крестец.Несколько секунд замираем в таком положении, затем повторяем тоже самое другой рукой. "Скрутка" избавляет от сутулости, снимает напряжение с плеч и спины.-Очень сложно!-Да.А вот третье упражнение точно уже для профессионалов. Время перевернуть все с ног на голову.Вера Маренина, инструктор по йоге:- Кладем на землю, копчик тянем вверх. Плечи убираем от ушей, ладошки пробуем взять вверх. Потянуть.-Очень больно голову.Такая разновидность "кролика" самая эффективная, - считают йоги. Она улучшает кровоснабжение органов и головного мозга, стабилизирует сердцебиение, улучшает растяжку, пробуждает работу пищеварения и снимает тревожность. А если, как и мне, больно голову - не бросайте.Вера Маренина, инструктор по йоге:- Не должно быть сильных болевых ощущений, но они у большого количества людей. Спазмируется кожа, мышцы.- Если больно, то это норма?- Это ужасная норма, поэтому мы и живем так мало и энергии нет.Получается чем чаще будем "стоять" на голове, тем лучше! И "боль" отступит. Все 3 "кролика" лучше выполнять каждый день примерно по 7 минут после сидячей работы.- Некоторые упражнения действительно показались мне сложными, но когда их выполняешь чувствуешь легкость. Хорошо.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"