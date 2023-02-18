Непредвиденная ситуация случилась с мужем Валерии Иосифом Пригожиным.

Непредвиденная ситуация случилась с мужем Валерии Иосифом Пригожиным.Целых 20 лет певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин делят друг с другом рассветы и закаты, считаясь одной из самый крепких пар российского шоу-бизнеса. Но было так не всегда.В свежем интервью, которое продюсер дал журналистам издания "Антенна-Телесемь", он признался, что они с женой преодолели многое, чтобы обрести счастье. Пусть их начался с взаимного недоверия, вызванного неудачами в семейной жизни.У Иосифа Пригожина за спиной осталось два союза и трое детей, у Валерии Перфиловой – точно так же. Только вот последний муж певицы, как она неоднократно признавалась, подвергал ее моральному и физическому насилию. К счастью, женщина смогла найти силы уйти и поверить в светлое будущее.Буквально потерявший память и чувство времени продюсер признается, что 20 лет с любимой пролетели как один день. И, если задуматься, Иосиф Пригожин даже благодарен судьбе за такое стечение обстоятельств. В день, когда Пригожин встретил будущую супруг, буквально перестал дышать – влюбился с первого взгляда."Я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. С появлением любимой во мне много изменилось. Для меня Бог проявляется в любви!" – признался в чувствах к Валерии Иосиф Пригожин, добавив, что супруга для него как "кислородная подушка".