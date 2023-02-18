На РадиоРоссии - Владимир группа САДко дала интервью, в котором поделилась творческими...

На РадиоРоссии - Владимир группа "САДко" дала интервью, в котором поделилась творческими планами.Каждый год группа "САДко" с концертом приезжает во Владимир, на родину солиста группы Владимира Макарова. Приезд группы во Владимир всегда совпадает с днем рождения Владимира Макарова и 2023 год не исключение.По традиции они записали интервью на РадиоРоссии - Владимир, где рассказали о своих концертах, выступлениях, которые всегда собирают полные залы.