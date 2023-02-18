На расселение жителей Владимирской области из аварийного жилья требуется более 600 миллионов...

На расселение жителей Владимирской области из аварийного жилья требуется более 600 миллионов рублей.Из-за резкого роста среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, во Владимирской области может не хватить денег, чтобы расселить жителей из аварийных домов.Владимирской области дополнительно нужно более 600 миллионов рублей на завершение программы расселения аварийного жилья, сообщил ТАСС губернатор Александр Авдеев.«У нас есть шанс закончить расселение на год раньше — не в 2024 году, а в 2023 году, но из-за того, что резко подорожала стоимость квадратного метра — практически в два раза — требуются дополнительные средства, более 600 миллионов рублей», - объяснил губернатор.Сейчас в регионе строятся 11 домов для переселенцев из аварийного жилья. Без финансовой поддержки федеральных властей сроки ввода зданий придется сдвигать на следующий год.Оказать поддержку дополнительного финансирования программы расселения из аварийного жилья обещали в Совете Федерации по заявлению губернатора Александра Авдеева.Во Владимирской области, в 2022 году расселено 28,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья, на которых проживали 1,6 тысячи человек, сообщила пресс-служба регионального правительства.Всего за время действия федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в регионе расселено 103,7 тысячи квадратных метра аварийных площадей. Новые квартиры получили 5,8 тысячи человек.На переселения граждан из аварийного жилья во Владимирской области на 2019–2023 годы объем финансирования составил 4,5 миллиарда рублей. На эти деньги власти рассчитывают улучшить жилищные условия 7 тысяч человек.Фото pxfuel.com