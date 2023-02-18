19 февраля 2023 года церковный день памяти святого преподобного Вукола. Вукола считают одним из...

19 февраля 2023 года церковный день памяти святого преподобного Вукола. Вукола считают одним из первых христианских епископов. Он обладал даром целителя, и излечил множество больных. Поэтому святому молятся о здоровье – своем и близких.Что можно делать 19 февраля 2023 года?В этот день нужно помолится о здоровье Святому Вуколу, также об укреплении организма, излечения уже имеющихся болезней для себя и всей семьи.Что нельзя делать 19 февраля 2023 года?Нельзя из дома что-то давать взаймы — благополучие может уйти, отдать часть удачи. С ними вы можете передать и свое счастье и достатокНельзя в день Вуколы выносить мусор – иначе можно выгнать из своей жизни все радостные события.Нельзя вступать в конфликты с близкими и родными, обида может остаться надолго и испортить навсегда отношения.В этот день нельзя покупать кошелёк — к бедности.Народные приметы на 19 февраля 2023 годаМороз — к тёплой и бурной весне.Сильные морозы — к жаркому лету, возможна засуха.Заря золотистого цвета — погода сегодня будет хорошей.На восходе горизонт окрасился фиолетовым — к ясной погоде.Кошка или комнатная собачка лезет на мягкое и тёплое, спит, закрыв носик лапками — скорый мороз чувствует.Холодный день — март будет теплым.Фото pxfuel.com