Прокурором Владимирской области внесены представления руководителям ТСЖ за ненадлежащее состояние...

Прокурором Владимирской области внесены представления руководителям ТСЖ за ненадлежащее состояние придомовых территорий.Прокуратурой Вязниковского района Владимирской области проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, правил благоустройства в зимний период.Придомовые территории многоквартирных домов не очищены от снега и наледи, а также не обеспечена обработка песком пешеходных дорожек и площадок у подъездов. Все это представляет опасность для проживающих в домах жителей и создает угрозу причинения вреда их жизни и здоровью.По результатам проверки прокурором Владимирской области внесены представления руководителям ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3», ООО «ЖЭК № 4», управляющих ТСЖ «Дечинский, 2», ТСЖ «Дечинский, 4», ТСЖ «ЗОА,16», председателей правлений ТСЖ «Виктория», ТСЖ «Дечинский, 17» об административных правонарушениях муниципальных правил благоустройства.Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры Вязниковского района.Фото pxfuel.com