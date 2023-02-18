Анастасии Волочковой срочно нужны отношения.

Анастасии Волочковой срочно нужны отношения.Чуть меньшемесяца назад звездной балерине Анастасии Волочковой исполнилось 47 лет.Нумеролог и астротиполог изучил дату рождения блондинки и сделалнесколько выводов."Эпизод от 41 годадо 48 лет — это семилетка "обнуления". В этот период произойдетразрушение каких-либо отношений, начатых в прошлом, будь то личная сфера илиделовая. В этот эпизод любые начинания выглядят не очень перспективными и этоотражается на всем качестве жизни. Часто люди падают на самое дно", — рассказывает блогер.По мнению Дмитрия, раскрыть свои талантыАнастасия Волочкова может только находясь в качественных отношениях. В ееслучае это своевременность, и, в последствие, совместимость. Ближайшая точка знакомстваслучится в возрасте 47,5-48 лет, то есть где-то с середины 2023 года и весь2024.Эти отношения дляАнастасии Волочковой будут кармические, то есть по сердцу. Следующая точка —уже после 51 года, только через пять лет. Также в этот момент Волочка заходит вновый путь предназначения, т. н. третий путь. Старая жизнь Волочковой подошла к концу, впереди новая, со сроком реализации целых12 лет. Это, в первую очередь, должно отразиться на ее статусе. Обычно человекменяет свою профессиональную нишу и уходит во что-то другое. Есть два условия:чтобы зайти в новую сферу, ей нужен союз. Ниточка тянется от отношений ксамореализации."Если зайти вотношения не получится, то Анастасия будет прозябать. Вернуться в прошлуюпрофессиональную нишу балерины уже не получится", — поясняет Шимко.Напомним, что ранее Волочкова повредила сустав. Растянувшая важный орган звезда должна ограничить нагрузки. Невозможность себя раскрытьбудет ее добивать. Мужчины у нее идут помоложе, но соответствующие по ментальномууровню. Шансы есть, уверяет астролог.