Делегация Владимирской области заключила соглашение о побратимских отношениях между Камешковским районом и муниципалитетом Шри-Джаяварденепура-Котте, столицей республики Шри-Ланки. Во

Делегация Владимирской области заключила соглашение о побратимских отношениях между Камешковским районом и муниципалитетом Шри-Джаяварденепура-Котте, столицей республики Шри-Ланки. Во главе делегации стоял министр экономического развития Сергей Сидорин. Его сопровождали глава Камешковского района Анатолий Курганский и замгендиректора «Ютекс РУ» Иван Зайцев. Рабочая встреча коснулась обоюдного сотрудничества между Камешковским районом и пригородом Шри-Джаяварденепура-Котте. Гости встретились с местным послом