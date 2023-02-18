По нацпроекту Экология к 2030 году во Владимирской области должно быть около трехсот зубров....

По нацпроекту "Экология" к 2030 году во Владимирской области должно быть около трехсот зубров. Сегодня эти реликтовые исполины обитают на территории Муромского и Клязьминско-Лухского заказников, нацпарка Мещёра. В последнем их всего девять, и живут они "припеваючи". В этом убедилась Анастасия Сахарова. Сегодня она расскажет, как проходит один день зубра в Мещёрском вольере.Мереск сегодня не в духе. Бык он не местный, прибыл из нижегородского зоопарка. А кровей - швейцарских. Поэтому за такого "заграничного" жениха битва идёт не на шутку. Одна претендентка на его сердце, Власта, в приступе ревности лишилась половины рога. Сейчас у них брачный период, и страсти накалены.Алексей Теплухов, зооинженер национального парка «Мещера»:- Это что он делает?- Он проявляет агрессию. Дело в том, что он один, бык, а восемь самок, включая телят. И он их пытается защищать.- В нас он видит агрессоров?- ДаМереск может проявлять и нежность и заботу. Хотя, в обществе восьми дам это необязательно. Хочешь не хочешь - подойдет сама. Поэтому "джентльмен" может позволить себе выбирать. А с человеком у него отношения деловые.Зоя Дроздова, заместитель директора по научной работе национального парка "Мещёра":- В обычной жизни так вот к быку к дикой природе не подойдешь, а здесь они более дружелюбные, получается?-Да.Но в дикой природе зубров нет, они все в вольной популяции зубров. Либо в таких вольерных комплексах или зоопарках. Чем меньше стадо содержится даже в вольной популяции, тем больше он привыкает к человеку, воспринимая его членом стада."Членом стада" зубр воспринимает человека еще потому, что он его содержит. А прокормить такого гиганта непросто. Его ежедневный рацион - 4 килограмма зерна и 10-20 килограммов сена. На закуску - подножный корм , хрустящая кора деревьев и другие лакомства.Первый бежит обедать всегда глава семейства.Затем - его более статусные, зрелые подруги, которые распихивают из "трапезной" юных и неопытных. Остатки достаются малышам.- Им требуется белок и минералы.- Даже то, что упало мимо кормушек, ничего у нас не пропадает. Они всё подберут, съедят. Это растущий организм.Реликтовые зубры в Мещерском вольере живут как гости пятизвездочного отеля. Питание - всё включено, полное медицинское обслуживание, живописная территория, особый режим охраны. И вип-загон - на 9 персон.Анастасия Сахарова:- Один день из жизни зубра не отличается разнообразием. Проснулся, позавтракал, затем снова прилег отдохнуть, съел пару десятков килограммов зерна и сена. Здесь, в вольерах, они настолько привыкают, что их всегда покормят, что ведут довольно непринужденный образ жизни.Зубры, к слову, не дают ни молока ни мяса - по понятным причинам. Его популяцию поддерживают из научного интереса. Как долг по отношению к природе.Сергей Теплухов, директор национального парка «Мещера»:- Мы все-таки живем на этой планете, и мы должны всё-таки смотреть - что мы оставим и хорошее планете. Нашим потомкам, внукам, правнукам. И я думаю, что как раз этот зубр, который сохранится, который даст потомство. Как раз наследие. Которое мы сохраним. Не всё мы можем выразить в материально-денежной оценке. Надо чего-то и духовное. И вот так вот выразить в виде нашего прекрасного европейского зубра!Последний представитель диких быков Европы, ровесник мамонта. Весом под тонну, могущественный, быстрый и харизматичный. Здесь, на владимирской земле, он чувствует себя как дома.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. Вести-Владимир.