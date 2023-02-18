Прокуратура Владимирской области проверила соблюдение трудового законодательства в медицинских учреждениях района

Прокуратура Владимирской области проверила соблюдение трудового законодательства в медицинских учреждениях региона, - сообщили в пресс-службе ведомства. По её итогам выявлено 186 нарушений.Претензии возникли к учреждениям в Муроме и Владимире, а также в Собинском, Камешковском, Александровском, Петушинском, Меленковском, Вязниковском, Ковровском и Судогодском районах. Чаще всего они были связаны с невыплатой положенных средств.В Муромской больнице №2 сотрудникам терапевтического отделения не выплатили доплату за работу с коронавирусными пациентами. Денег не дождались 15 человек. В Коврове медсестра не получила компенсацию за заражение ковидом.В Вязниковском, Суздальском, Юрьев-Польском и Судогодском районах не соблюдали графики отпусков. В Суздальской больнице также не прошли инструктажи 30 сотрудников.После проверки внесено 42 представления, объявлено 3 предостережения, принесено 16 протестов, 35 административных дел возбуждено в отношении главврачей. Надзорный орган продолжает работу.