Во Владимирской области назначены новые судьи городских, районных и арбитражного судов. Указом...

Во Владимирской области назначены новые судьи городских, районных и арбитражного судов.Указом Президента Российской Федерации от 17 февраля 2023 года № 98 "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации"заместителем председателя Ковровского городского суда назначена Ивлиева Оксана Сергеевна - на 6-летний срок полномочий,заместителем председателя Петушинского районного суда назначена Скрябнева Светлана Владимировна - на 6-летний срок полномочий,судьей Петушинского районного суда назначен Прозументов Андрей Александрович,судьей Арбитражного суда Владимирской области назначена Шпагина Светлана Александровна.Фото pxfuel.com