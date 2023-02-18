Завтра, 19 февраля, погода во Владимирской области будет пасмурная, возможен кратковременный...

Завтра, 19 февраля, погода во Владимирской области будет пасмурная, возможен кратковременный снег.Температура воздуха повысится до -5°C днем. Ночью столбик термометра опустится до -7°C.Ветер юго-восточный, 5м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 736 до 740 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды.Фото pxfuel.com