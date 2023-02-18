Во Владимирской области вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий не останутся без...

Во Владимирской области вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий не останутся без соцподдержки.Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке вдов и вдовцов ветеранов боевых действий. Согласно документу, подпадающие под эту категорию россияне будут получать помощь государства вне зависимости от состава семьи, в которой они живут.Это ежемесячная денежная выплата, компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг — 50%, сохранение права на преимущественное получение медпомощи и обеспечение путевками в санатории, первоочередной прием в организациях социального обслуживания.В 2023 году на дополнительные выплаты вдовам и вдовцам ветеранов боевых действий предполагают выделить дополнительные средства в размере 650,55 млн рублей, в 2024 году — еще 684,5 млн рублей.Фото: https://ru.freepik.com/