Во Владимирской области возбуждено 35 административных дел в отношении руководителей медицинских...

Во Владимирской области возбуждено 35 административных дел в отношении руководителей медицинских организаций.Во Владимирской области, в ходе проверок прокуратурой были выявлены нарушения в государственных медицинских учреждениях.Это ненадлежащее оформление трудовых договоров, невыплата (задержка) надбавок и компенсаций, несоответствие локальных актов требованиям федерального и регионального законодательства, несоблюдение порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, нарушение охраны труда и права на отдых.Нарушения выявили в медучреждениях Собинского, Камешковского, Петушинского, Меленковского, Александровского, Вязниковского, Ковровского, Судогодского районов, Владимира и округа Муром при изменении существенных условий трудового договора с повышением базовых окладов с работниками не заключаются дополнительные соглашения.В трудовых договорах медицинского персонала ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный» отсутствуют характеристики и не определены размеры компенсационных выплат, в том числе за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.В ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка специализированный» в трудовых договорах медиков отсутствуют характеристики всех компенсационных выплат, не определены их размеры, также отсутствует указание на ряд выплат стимулирующего характера и критерии оценок для их получения.В ГБУЗ «Собинская районная больница» трудовой договор медицинской сестры отделения гнойной хирургии не содержит сведения о доплате за работу с ВИЧ-инфицированными пациентами и ее размерах.В положении об оплате труда ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом» сотрудникам установлена надбавка в размере 60 % должностного окладаза осуществление диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных.Вместе с тем, в трудовых договорах, заключенных с пятью работниками (акушерами) доплата за диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных пациентов установлена в размере 50 %.В ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» 15 сотрудникам терапевтического отделения не произведены выплаты за оказание медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в общей сумме 64,5 тысячи рублей.Кроме того, им не выплачена денежная компенсация за задержку выплаты вышеуказанной выплаты в размере 25% должностного оклада.16 сотрудникам ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1» и ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3» несвоевременно произведены выплаты за оказание медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.Однако денежная компенсация за задержку «ковидных» выплат в размере 25% должностного оклада указанным сотрудникам не выплачена.6 работникам терапевтического отделения ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3» компенсационная выплата за оказание медицинской помощи по диагностике и лечению новой короновирусной инфекции выплачена ниже установленных законом 25 %.С медицинскими работниками инфекционных отделений Меленковской, Вязниковской и Селивановской районных больница не заключались дополнительные соглашения к трудовым договорам о начислении компенсационной выплаты за оказание медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.Медицинская сестра ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» заболела новой коронавирусной инфекцией во время оказания помощи пациентам с аналогичным диагнозом.Вместе с тем, женщина долгое время была лишена дополнительных страховых гарантий, поскольку ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница» (женщина проживал на территории Камешковского района) не уведомила её работодателя и Социальный фонд России по области о данном факте.Одному из врачей ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г. Владимира», имеющему высшую квалификационную категорию, соответствующая надбавка стимулирующего характера в размере 30% от основного окладас 2019 года не выплачивалась.Основанием для отказа в выплате такой надбавки послужило отсутствие в отделе кадров больницы документов о присвоении женщине указанной категории. В то же время прокурорская проверка показала, что необходимая документация в медицинском учреждении имелась.В ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1», ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1» выявлены несоответствия правил внутреннего трудового распорядка требованиям федерального законодательства, выразившийся в установлении ненадлежащих сроков выплаты заработной платы медицинским работникам.ГБУЗ ВО «Собинская районная больница» - размеры базовых окладов сотрудников занижены в сравнении с региональными нормативами. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера не содержит конкретных критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы для премирования сотрудников.Положение включает в себя право отмены или изменения стимулирующих выплат, при этом не содержит оснований для их применения.ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г. Владимира» не установлен перечень документов, на основании которых комиссией принимаются окончательные решения о размере стимулирующих выплат в отношении конкретных работников.Имеющиеся в локальном акте положения о порядке определения размера стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы не содержат конкретных цифровых показателей в привязкек исполнению должностными лицами возложенных на них трудовых обязанностей, что свидетельствует о непрозрачности производимых начислений.В медицинской организации отсутствует положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат, при её фактическом функционировании.При распределении стимулирующих выплат врачам анестезиологам-реаниматологам за январь 2023 года установлен разный размер стимулирующих выплат при одинаковой продолжительности фактически отработанного времени, ряду сотрудников указанная стимулирующая выплата не начислена вовсе. В протоколе заседания комиссии не отражены документы, на основании которых принято решение о конкретной сумме стимулирующих выплат.Коллективный договор ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер» на 2022-2025 годы не устанавливает конкретных сроков выплаты заработной платы.Несоответствующие федеральному и региональному законодательству акты выявлены в Камешковской, Петушинской, Александровской, Собинской, Гусь-Хрустальной, Золотковской, Уршельской больницах.В деятельности ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» одной из сотрудниц отпуск предоставлен с 14.11.2022, однако его оплата произведена спустя неделю.В ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница» с нарушением срока произведена оплата отпускных 3 работникам. Аналогичные нарушения выявлены в ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова».В Суздальской, Юрьев-Польской, Вязниковской Судогодской больницах, «Стоматологической поликлинике № 1 г. Вязники», выявлено несоблюдение графика отпусков.В ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» к исполнению трудовых обязанностей допущены 30 работников без прохождения в установленном порядке вводного инструктажа.13 водителей ГБУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 2» допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.Всего прокурорами выявлено 186 нарушений, внесено 42 представления, принесено 16 протестов, в отношении руководителей медицинских организаций и иных ответственных должностных лиц возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, объявлено 3 предостережения.Проведение проверочных мероприятий продолжается.Фото pxfuel.com