Чулпан Хаматова погрязла в ненависти.

Чулпан Хаматова погрязла в ненависти.Почти год прошел с того момента, как Чулпан Хаматова, спешно покинула Россию. Мотивировала она это несогласием с политической ситуацией, а также личными опасениями: боялась, что ее детям грозит опасность, а самой ей – тюрьма.Отправилась она в Латвию, где удостоилась ролей в театре, хотя была согласна, по ее собственным признаниям, даже на работу курьером или водителем такси. И, казалось бы, Чулпан Хаматовой можно расслабиться и начать жить настоящим. Однако мыслями она до сих пор в России, о чем рассказывает налево и направо.На днях актриса дала интервью журналисту Михаилу Зыгарю*, в котором прошлась по множеству острых тем, вызывающих ожесточенные споры. Впрочем, закончила общение Чулпан Хаматова на не менее провокационной ноте."Тебе хочется как-то побороть всех этих людей или как-то переубедить, уничтожить тех людей? Если бы тебе дали пистолет, ты бы...?" – обратилсяЗыгарь*к Хаматовой, на лице которойпо мере развития вопроса расцвела довольная улыбка."Да, хочется. Но это была бы слишком легкая смерть для них", – рассмеялась Чулпан Хаматова, по сути, формально пожелав несогласным с ней россиянам умереть в муках.Впрочем, даже после этих слов в комментариях под интервью нашлись те, кто выступил в защиту агрессивно настроенной актрисы."Пусть на твоем пути не будут стоять подонки", "Всем хейтерам (ненавистникам. – Прим. ред.) – захлебнитесь своим ядом!", "Открылась как настоящий человек со всеми своими тараканами и минусами", – поддержали свою любимицу некоторые пользователи Сети.* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.