Премьера, которую нельзя пропустить!

Премьера, которую нельзя пропустить!Молодежный театр продолжает исследовать советскуюэпоху через людей и явления. В постановке Алексея Бородина "Душа моя Павел"речь шла про студентов 80-х годов, которых отправили на картошку спорить о судьбах родины. А действие спектакля Алексея Золотовицкого "Женщины Лазаря"начинается в начале XX века и охватывает почти столетие.В 2012 году книга Марии Степановой удостоилась главныхлитературных наград и стала событием в литературе. Теперь же событием в миретеатра безусловно станет спектакль, благодаря которому эта до сих пор не инсценировавшая семейная сага зазвучала по-новому.При этом режиссер не стал переделывать роман в пьесу, чтобы сохранить интонациюи образность.Лазарь, имя которого вынесено в название романа и книги, это советский ученый-атомщик. Но на сцене он не появляется. Лазарь Линдт здесь – это грамоты и газетные вырезки врамках на стенах. Лазарь Линдт – это огромный гипсовый бюст старика с окладистой бородой. Лазарь Линдт – это связующее звено в судьбе трех женщин. Они надевают его пиджак и рассказывают о той или иной странице жизни гения.Его в молодости – тогда еще просто Лесика – играетта же Антонина Писарева, которая играет и внучку-сироту ученого Лидию. Дед былгениальным ученым, а Лида – это словно его продолжение, но уже в танце. Онабыла лучшей выпускницей Н-ского хореографического училища!Любимая книга Лиды – "Подарок молодым хозяйкам, илиСредство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве" Елены Молоховец. Рецепты икажущиеся сегодня наивными советы из этого дореволюционного бестселлера – этокак символы мечты о доме, о тепле. Причем некоторые из них герои воплощаютпрямо на сцене. Например, замешивают тесто, которое успевает даже подняться. И этовыглядит очень эффектно.Вообще, Алексей Золотовицкий в свойственной ему манересделал спектакль очень зрелищным – здесь каждую минуту что-топроисходит, что-то удивляет. Открываются дверцы зеркальных стен придуманного художником Софией Егоровой балетногокласса и появляются диваны, шкафы, сверху спускается шкаф и уютный абажур. Мы оказываемся то накухне, где хозяйничает мечтающая о детях жена старшего коллеги Маруся (АннаКовалева), которой, несмотря на огромную в 31 год разницу в возрасте суждено стать первой любовью Лазаря, то вдоме, где семья жила в эвакуации, то в "огромной квартире, похожей на картинкузамка в большой похрустывающей книжке сказок Шарля Перро, где нельзя былобегать, прыгать и кричать" у овдовевшей Галины Петровны Линдт – властной,сильной, принципиальной, прагматичной холеной дамы, в которую в 1959 годупротив своей воли превратилась Галочка Баталова."У Галины Петровны Линдт вообще все было тольконастоящее, только самое лучшее и дорогое. За исключением ее собственной жизни,но об этом, слава богу, никто не знал", – рассказывает играющая ее в одном изсоставов Нелли Уварова.Двадцать назад она сыграла лектора в спектакле "Правилаповедения в современном обществе", который был хитом в РАМТе. Теперь же она – стервозная,надменная, ненавидящая старого мужа, за которого ее выдали насильно, принципиальная, строгая дама. Прекрасная, характерная роль! Блистательная актриса!Электронные часы на сцене отсчитывают годы – 1918…1985… 1941… 1956… Меняется страна, меняются эпохи, меняются приметы времени на сцене. Отобранныйпосле революции дом, война, испытания ядерной бомбы – все это становится фономдля рассказа о безумной любви и огромной нелюбви, который на протяжении двухчасов ведут три героини.Интересно, что зрители сидят на сцене Молодежноготеатра – режиссер подчеркивает театральную условность происходящего. А осложных и порой страшных вещах говорит с большой теплотой и юмором. И женщиныЛазаря становятся для каждого словно близкими родственниками. А когда спектакльпроникает в сердце – это и есть удача театра.