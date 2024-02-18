Большая кошка: во Владимирской области сотрудники М-12 засняли на видео рысь Сотрудники М-12...

"Большая кошка": во Владимирской области сотрудники М-12 засняли на видео рысьСотрудники М-12 встретили на трассе необычную гостью - рысь. И записали видео.Встреча произошла примерно на 212-м километре трассы Владимир-Москва. Рысь не могла зайти в лес из-за сплошного забора вдоль дороги. И бегала из стороны в сторону, шарахаясь от проезжающих мимо большегрузов.В итоге, по словам Руслана Брусникина, "большая кошка" всё же догадалась сделать подкоп и вернулась на территорию своих "владений"."Раньше мне дед рассказывал, что рысей было много, а я первый раз за 30 лет вижу вживую рысь, своими глазами".