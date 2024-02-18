22 февраля в поселке Муромцево и в знаменитой Усадьбе Храповицкого прозвучит военная лирика. 22...

22 февраля в поселке Муромцево и в знаменитой Усадьбе Храповицкого прозвучит военная лирика.22 февраля произведения участников Великой Отечественной прозвучит в Усадьбе Храповицкого. Их прочтут артисты Владимирского областного академического театра драмы.Творческую встречу посвятят Дню Защитника Отечества. И выступление артистов станет своеобразным подарком гостям усадьбы от театра и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.В этот день в Муромцево приедут Маргарита Бахитова, Михаил Бабаев, Вячеслава Леонтьев и Георгий Девятисильный, хорошо знакомые владимирской публике по ролям в самых разных спектаклях.В стенах старинной усадьбы они представят Поэтическую композицию «Мы за ценой не постоим».В центре программы - поэты военного времени: Юлия Друнина, Муса Джалиль, Семен Гудзенко, Константин Симонов…Анонсируются и стихи представителей послевоенного поколения - Андрея Дементьева, Расула Гамзатова и Владимира Высоцкого.В уютном зале визит-центра вас ждет настоящая поэзия, теплые эмоции и душевный прием.Начало программы в 15.00. Уточняется, что вход – свободный для всех желающих.Фото: Архив ГТРК «Владимир»