22 февраля в поселке Муромцево и в знаменитой Усадьбе Храповицкого прозвучит военная лирика.
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22 февраля в поселке Муромцево и в знаменитой Усадьбе Храповицкого прозвучит военная лирика.
22 февраля произведения участников Великой Отечественной прозвучит в Усадьбе Храповицкого. Их прочтут артисты Владимирского областного академического театра драмы.
Творческую встречу посвятят Дню Защитника Отечества. И выступление артистов станет своеобразным подарком гостям усадьбы от театра и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
В этот день в Муромцево приедут Маргарита Бахитова, Михаил Бабаев, Вячеслава Леонтьев и Георгий Девятисильный, хорошо знакомые владимирской публике по ролям в самых разных спектаклях.
В стенах старинной усадьбы они представят Поэтическую композицию «Мы за ценой не постоим».
В центре программы - поэты военного времени: Юлия Друнина, Муса Джалиль, Семен Гудзенко, Константин Симонов…
Анонсируются и стихи представителей послевоенного поколения - Андрея Дементьева, Расула Гамзатова и Владимира Высоцкого.
В уютном зале визит-центра вас ждет настоящая поэзия, теплые эмоции и душевный прием.
Начало программы в 15.00. Уточняется, что вход – свободный для всех желающих.
Фото: Архив ГТРК «Владимир»