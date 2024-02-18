Чем грозит вторжение циклона «Риксы» на территорию Владимирской области? На днях синоптики...

Чем грозит вторжение циклона «Риксы» на территорию Владимирской области?На днях синоптики прогнозировали оттепель, но «не случится». Полноценный «плюс» не закрепится в Центральной России, а в частности — во Владимирской области.Циклон «Рикса» (такое имя дали новому циклону в Германии) был сформировался над Гренландией и Исландией. Калининградская область, например, попала в область циклона, в городе и окрестностях — потоп. Что касается Центральной России и Московской области, а также нашей — Владимирской, то мы лишь ощущаем его «отголоски» в виде мокрого снегопада.Сегодня (18 февраля) ожидается порывистый ветер, снижение видимости на дорогах, а к вечеру — сильнейший гололед. Будьте осторожны!Завтра (19 февраля) во Владимире (и во Владимирской области) утром прогнозируется -7°C, днём -5...9°C, к ночи -11°C.Вероятность осадков в виде снега - 60%. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба, ветер — северо-западный, до 2 метров в секунду.20 и 21 февраля также будет морозно: -7… 11°C.Специалисты Гидрометцентра поясняют: «На фоне роста атмосферного давления, в начале новой недели поредеет облачный покров, усилится ночное выхолаживание воздуха, да и днем будет отмечаться минус. В середине - на погоду начнет влиять очередной циклон с северо-запада. Вновь вынос воздуха с юго-запада обеспечит повышение показания термометров. По предварительным прогнозам, вторая половина недели будет немного теплее...»Народный прогноз погоды на 19 февраля:«Морозы в этот день – ждите бурную весну, сухое и жаркое лето»;«Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта – к ясной погоде и потеплению»;В народе говорили: «Чем на Вуколу–телятника холоднее, тем теплее в марте».Фото: freepik.com