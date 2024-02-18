Росгидрометцентр сообщает о приходе снежного циклона «Рикса» во Владимирскую область.

Владимирскую область ожидают ветер до 15 м/с, повышение температуры воздуха до +2 градусов по цельсию, а также выпадение снега до 5 миллиметров за сутки. Как сообщает Гидрометцентр России, снегопад и метели будут идти минимум до вечера 18 февраля.Из-за циклона Владимирскую область ожидает потепление и дождь со снегом. Осадков 19 и 20 февраля не ожидается, но из-за дневного потепления дороги покроются гололёдицей.