Эксперты национального туристического портала разработали новый маршрут «От Суздаля до Мурома на...

Эксперты национального туристического портала разработали новый маршрут «От Суздаля до Мурома на авто за 3 дня».«Не знаете куда поехать на машине в выходные?» - интересуются у туристов всей России эксперты национального туристического портала Russia.Travel. «Суздаль станет идеальным вариантом!» - считают специалисты. И не только…Эксперты разработали маршрут "От Суздаля до Мурома на авто за 3 дня".Туристам напоминают, что во Владимирской области главным событием года станет празднование 1000-летия Суздаля. Само торжество запланировано на август, но фестивали и праздники будут продолжаться все лето.Туристам предлагают приехать в Троицкую субботу на фестиваль народных ремесел. А еще - на "хрустящие праздники огурца" и Яблочный спас.К июлю, кстати, в Суздале обещают открыть круглогодичный аквапарк с волновым и уличным бассейнами, горками, спа-комплексом, зонами отдыха.Что касается Мурома, то эксперты рекомендуют взглянуть на Троицкий храм Свято-Троицкого женского монастыря. Здесь покоятся мощи покровителей семьи и брака Петра и Февронии.На сайте Russia.Travel схематично и ёмко представлены интересные места, куда стоит заглянуть в эти 3 дня «нового маршрута», «покоряя» наши города.Напомним, в настоящее время в регионе работают над новыми турмаршрутами, прежде всего для семей с детьми, которым интересно будет побывать в самых разных уголках Владимирской области.На портале Russia.Travel, открытом в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", разработано 30 автомаршрутов по 33 регионам РФ.Фото: https://russia.travel/article/auto-suzdal