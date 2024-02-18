Как вырастить имбирь в домашних условиях? Советы от ведущих рубрики «Во саду ли, в огороде» В...

Как вырастить имбирь в домашних условиях? Советы от ведущих рубрики «Во саду ли, в огороде»В переводе с санскрита - это «рогатый корень». И определение весьма подходит имбирю, утверждают ведущие рубрики «Во саду ли, в огороде» – Виктория Михеева и Валентина Блинова.По легенде отвар из чудо-корня смог излечить невесту влюблённого юноши от смертельных колдовских чар. А чудо-корень, который с трудом раздобыл смелый следопыт, теперь можно купить в любом супермаркете. И за многие столетия он вовсе не утратил своих волшебных свойств.Оказывается, вырастить его дома ещё проще, чем купить в магазине, утверждают ведущие рубрики «Во саду ли, в огороде».Что это за растение? Узнаете прямо сейчас!Об истории имбиря...- Валентина Васильевна, сейчас в моде употреблять имбирь. Корень имбиря мы покупаем в супермаркетах. Заваривает имбирный чай, лечим им простуду, даже ковид. Его добавляют в некоторые блюда, к суши прилагается маринованный имбирь. То есть, он теперь - не экзотическое растение для нас. И многие выращивают его в домашних условиях. А вкус такого имбиря отличается от покупного - более насыщенный, более выраженный...- Вырастить имбирь - вполне реальная история. Но в магазинах он обработан ингибиторами роста, может не прорасти. Но если у него есть росточек, это хороший признак. Иначе, придётся его вымачивать в воде, чтобы смыть эти ингибиторы, химикаты и пр.Родиной имбиря считается Индия, там его выращивают тысячи лет. А также он популярен в Юго-Восточной Азии, на Ямайке и в Африке. Его полюбили во всём мире. И у нас.Кстати, его в диком виде не найдёшь, так давно его культивируют. Насчитываю 140 видов! Индия больше всего производит, но не столько на экспорт, сколько для своих нужд. И Китай выращивает.Это не корень, правильно говорить «корневище». У него есть листочки еле заметные, чешуевидные - на корневище. Отрастают и придаточные корни. Потому что настоящий корень - из семени, а потом, как у пырея, у ландыша получается толстое корневище.Бывает в продаже и чёрный имбирь, и белый. Черный с неочищенной верхней частью, он более душистый. А белый, когда кору снимают, остаётся всё-равно тоненькая кора, её тоже можно снять и получить нежную часть. Он не так ценится.Продают и в порошкообразном виде, и в свежем. Порошок имеет более сильный аромат. У нас его давно знают. Пекли имбирные пряники, пиво имбирное варили, напитки, варенье.В Китае и Японии любят варенье из апельсиновых корочек и имбиря. Это местная кухня.Но при употреблении свежего имбиря нужно быть осторожным, если у вас раздражённый желудок и кишечник.При этом имбирь содержит много биологических веществ, эфирных масел, что подавляет рост бактерий и укрепляет иммунитет, губит кишечную и тифозную палочку. Поднимает жизненные силы.Удивительный факт: в Португалии и Испании его давали рабам, чтобы они охотнее размножались. Верили, что он помогает от бесплодия.«Выращиваем в домашних условиях...»- Убедили. Его нужно выращивать. А как? Расскажем!- Нужно отмочить корневище. Оно должно быть свежим и «с глазками». Далее его следует положить в неглубокий контейнер. Добавить земли или сфагнум. Намочить. Оставить во влажном (но не переувлажнённом) состоянии. Можно проткнуть палочной и разместить над водой, чтобы он слегка касался поверхности воды. Воду следует подливать, и ждать, когда появятся придаточные корни. Можно в землю закопать кусочки имбиря с ростками, только с запасом питательных веществ в корне. Способов несколько.https://tvojcvetok.ru/kak-vyrasti-imbir-v-domashnih-usloviyah- Любопытно вырастить свою мини-плантацию имбиря. Тогда хватить и на чай, и на варенье, и на печенье, и на любое восточное блюдо...- Он хорош и с рисом, и с вегетарианскими супами. Входит в состав приправы карри. На юге без него жить нельзя. Он убивает микробы, обеззараживает. И он цветёт. На 3-4-й год. Довольно декоративен. И листья у него необычные - длинные, узкие.- Спасибо за ценные советы! Уже готовы была перечислить все многочисленные полезные свойства имбиря, но, узнав про них, решила сказать коротко - имбирь почти ничем не уступает женьшеню.Кстати, о женьшене пообещали в следующий раз рассказать ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.Уже в ближайший понедельник начнём выращивать «корень жизни» прямо у себя дома!Фото: freepik.com