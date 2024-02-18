Какие изменения ждут жителей города Коврова в 2024 году?
Губернатор Владимирской области Александр...
Какие изменения ждут жителей города Коврова в 2024 году?
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев опубликовал в своем официальном телеграм-канале 7 важных задач, которые предстоит реализовать в этом году в Коврове:
- открыть строящуюся 25-ю школу и доремонтировать 23-ю;
- создать 8 лабораторий для практического профобучения студентов энергомеханического колледжа и КГТА;
- капитально отремонтировать более 2 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения, котельную в районе бывшей в/ч Ковров-8;
- довести до конца капремонт дороги на улице Маршала Устинова с созданием ливнёвки и очистных сооружений;
- выпустить на маршруты 14 новых троллейбусов и 16 автобусов;
- завершить благоустройство 3-х скверов по улицам Комсомольской, Зои Космодемьянской и сквера «Культура», наметить новые объекты на 2025 год;
- обустроить ряд дворовых и прилегающих к ним территорий, на эти цели областью выделено 179 млн рублей, а также многое, многое другое.
Пресс-служба Правительства Владимирской области также пояснила, что Губернатор Александр Авдеев провёл в городе оружейников выездное заседание.
Ключевой темой совещания стало инфраструктурное развитие этого муниципального образования. В проработке – концепция преображения южного въезда в Ковров, комплексное развитие мкр Салтаниха и Славный, застроенной территории по улице Октябрьской и пр.
Определены планы по ремонту и переоснащению учреждений культуры. В частности, обновление ждёт ДК им. Ногина, Ленина и «Родина». А ещё в городе собираются создать модельную библиотеку по нацпроекту «Культура» и построить крытые манежи – конно-спортивный и легкоатлетический.
Фото: АРХИВ ГТРК "Владимир"