Зубр заглянул на участок к жительнице села Польцо в Муромском районе. Женщина не растерялась и не только сняла гостя на видео, но и поболтала с ним. Кадры опубликовал телеграм-канал Mash. Судя

Зубр заглянул на участок к жительнице села Польцо в Муромском районе. Женщина не растерялась и не только сняла гостя на видео, но и поболтала с ним. Кадры опубликовал телеграм-канал Mash. Судя по всему, женщина увидела животное в окне или услышала подозрительный шум, поэтому вышла на улицу, вооружившись камерой. Огромный зубр стоял прямо у дома и