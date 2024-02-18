Народные приметы на 19 февраля. Что нужно сделать в день Вукола-телятника, чтобы в доме не болели...

Народные приметы на 19 февраля. Что нужно сделать в день Вукола-телятника, чтобы в доме не болели дети?19 февраля православные вспоминают преподобного Вукола, епископа Смирнского, который запомнился тем, что был учеником Иоанна Богослова.Из дошедшего до наших дней жизнеописания известно совсем немного. Он был одним из первых христианских священнослужителей высокого ранга, активно проповедовал слово Божие, крестил язычников.В народе Вукола прозвали Телятником, ведь примерно в этот период начинался отел коров.По преданию, на могиле благочестивого Вукола выросло миртовое дерево, которое обладало чудесными свойствами и избавляло от болезней.С днем святого Вукола связано множество примет. Так, верили, что если родились два теленка одного цвета - это хорошо, а разный окрас животных - к неприятностям.Что было принято делать в день Вукола-телятника?Было принято обращаться к святому с просьбами о здоровье для всех членов семьи. А чтобы дети дома всегда был здоровыми, брали молоко коровы, отелившейся в первый раз, и поили им малышей. Говорят, что после этого они росли сильным и крепким, а если и болели, то быстро выздоравливали.Знахари также в этот день кормили окатившуюся кошку и читали заговоры для выздоравливания ребенка.Женщины, которым надоели непутевые друзья мужа, склоняющие его к пьянству, могли при помощи специального обряда навсегда от них избавиться. Нужно было взять березовый веник, подмести в доме полы, приговаривая специальные слова. И таким образом «друзья» мужа «исчезали».Что нельзя делать в день Вукола-телятника?О том, что приснилось в ночь с 18 на 19 февраля, нельзя было никому рассказывать. Сон - вещий, но должен сбыться ровно через 8 дней.В этот день нельзя что-либо отдавать из своего дома, а иначе уйдет прибыль, а также здоровье и благополучие.Нельзя было гладить по спине новорожденных телят, говорили, что если не соблюдать эту примету, они заболеют, и придёт в дом горе.Народные приметы на 19 февраля«Если мороз трещит — весна наступит совсем скоро, а лето будет без дождей и очень жарким»;«Холодный Вукол — в марте тепло будет!»Фото: freepik.com