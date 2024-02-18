Первый заместитель прокурора Владимирской области Юлия Калистова проведет личный прием граждан в...

Первый заместитель прокурора Владимирской области Юлия Калистова проведет личный прием граждан в Киржачском районе28 февраля 2024 года с 11:00 первый заместитель прокурора Владимирской области Юлия Вячеславовна Калистова будет вести личный прием граждан в Киржачском районе.Анонсируется, что встреча пройдёт в здании прокуратуры по адресу:город Киржач, улица Морозовская, здание № 91.Предварительная запись по телефону: 8 (49237) 2-12-74.Фото: https://epp.genproc.gov.ru