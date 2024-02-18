Появится ли во Владимире смотровая площадка возле областной филармонии?
Во Владимире предлагают...
Появится ли во Владимире смотровая площадка возле областной филармонии?
Во Владимире предлагают сделать смотровую площадку у областной филармонии, продолжить пешеходный маршрут по Соколова-Соколенка и обустроить бульвар на Никитской.
Новые «пространства» могут появиться уже в 2025 году. Через месяц жители Владимира смогут голосовать за понравившийся проект.
Ранее администрация областного центра уже анонсировала 7 общественных пространств. Сейчас же список решили расширить, чтобы охватить разные районы.
Каждый желающий может изучить дизайн-проекты и схемы, размещенные на сайте администрации.
Мэрия Владимира сообщает, что все предложения и замечания по 10 пространствам можно присылать уже сейчас. Их можно будет отправить по почте [email protected]
до 1 марта 2024 года.
Работы по благоустройству общественных пространств проходят национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ.
Обновленный список территорий:
- ул. Соколова-Соколенка (от пересечения с ул. Комиссарова до пересечения с ул. Юбилейной)
- ул. Никитская в районе д.1
- пр-т Ленина в районе дома №1
А также:
- ул.Горького в районе дома №89
- пр-т Строителей в районе дома №12.
- улица Добролюбова (на перекрестке улиц Офицерской, Мичурина и Добролюбова).
- бульвар Художника Иванова
- улица Никитина (в районе д.60а по ул.Горького).
- пр-т Строителей в районе дома №20.
- мкр-н Лунево, ул.Львовская в районе дома №24.
Фото: https://www.vladimir-city.ru/economics/zhkh/city_area/