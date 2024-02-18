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<a href="https://33live.ru/novosti/18-02-2024-poyavitsya-li-vo-vladimire-smotrovaya-ploshhadka-vozle-oblastnoj-filarmonii.html" target="_blank">Появится ли во Владимире смотровая площадка возле областной филармонии?</a> - Появится ли во Владимире смотровая площадка возле областной филармонии? Во Владимире предлагают...