С 2019 года во Владимирской области из аварийных домов расселено более 6 000 жителей. По...

С 2019 года во Владимирской области из аварийных домов расселено более 6 000 жителей.По информации пресс-службы Правительства Владимирской области, с 2019 года в нашем регионе из аварийных домов расселено 6 082 жителя в рамках адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» нацпроекта «Жильё и городская среда». Напомним, он реализуется по решению Президента Владимира Путина.Уточняется, что люди становятся обладателями нового благоустроенного жилья.Например, в посёлке Першино Киржачском районе введён в эксплуатацию новый 24-квартирный жилой дом.«… Уютные квартиры – с удобной планировкой, а придомовая территория включает детскую площадку и парковочные места. Ключи счастливым новосёлам в торжественной обстановке вручили глава администрации Киржачского района Елена Карпова и и.о. главы администрации муниципального образования Першинское Валерий Кузьмин...» - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.До 1 марта 2024 года новосёлами по программе расселения аварийного жилфонда станут ещё 243 человека.Всего на реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» во Владимирской области с 2019 года предусмотрены 4,5 млрд рублей (из них 4,37 млрд рублей – из федерального бюджета, из областного и местных бюджетов – 67 млн и 70 млн рублей соответственно). Эти средства направлены на расселение 6 476 человек из 329 многоквартирных домов общей площадью 112,3 тыс. кв. метров.Напомним, речь идёт о домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области, администрация Киржачского района