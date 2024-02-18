Снова в «середнячках»: Владимирская область заняла 34 место в рейтинге регионов по качеству...

Снова в «середнячках»: Владимирская область заняла 34 место в рейтинге регионов по качеству жизни.Рейтинг был составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня».При расчете проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни:- уровень доходов населения, занятость людей и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоение территории и развитие транспортной инфраструктуры.Владимирская область вышла на 34 место среди регионов за 2023 год. Напомним, в 2022 регион находился на две позиции ниже.То есть в рейтинге регионов ЦФО Владимирская область вновь оказалась в «середнячках».Уточняется, что в основу рейтинга легли данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2022-2023 гг.Первые строчки, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.В тройке «отстающих» - Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува.Фото: freepik.com