Снова в «середнячках»: Владимирская область заняла 34 место в рейтинге регионов по качеству...
Снова в «середнячках»: Владимирская область заняла 34 место в рейтинге регионов по качеству жизни.
Рейтинг был составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня».
При расчете проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни:
- уровень доходов населения, занятость людей и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоение территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Владимирская область вышла на 34 место среди регионов за 2023 год. Напомним, в 2022 регион находился на две позиции ниже.
То есть в рейтинге регионов ЦФО Владимирская область вновь оказалась в «середнячках».
Уточняется, что в основу рейтинга легли данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2022-2023 гг.
Первые строчки, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
В тройке «отстающих» - Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува.
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