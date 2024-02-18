В Камешково родственники умершей женщины год получали за нее пенсию Камешковский районный суд...

В Камешково родственники умершей женщины год получали за нее пенсиюКамешковский районный суд удовлетворил иск фонда пенсионного и социального страхования по Владимирской области о взыскании ущерба с родственников умершей пенсионерки.1 января 2022 года женщины не стало, однако ее семья заявила об этом в ОСФР только в декабре 2022. Таким образом, государственное учреждение на протяжении года выплачивало страховую пенсию уже умершему человеку. Переплата нескромная, - 233 тысячи рублей.Банком был произведен частичный возврат на сумму 251 рубль 85 копеек, с указанием, что остальные деньги отсутствуют на счету, переведены на карту родственников, которые все-таки забирали себе пенсию умершей женщины.Изначально фонд пенсионного страхования предложил ответчику добровольно вернуть переплату, на что последний не ответил, в суд не явился и позиции не высказал, в следствии чего судья вынес вердикт заочно.«Учитывая доказательства перевода спорных денежных средств на карту, принадлежащую ответчику, суд нашел исковые требования ОСФР по Владимирской области о взыскании ущерба обоснованными и подлежащими удовлетворению...» - пояснили в пресс-службе Камешковского районного суда.Фото: freepik.com