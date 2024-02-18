В Муроме сироте помогли получить квартиру по договору социального найма в новостройке.
Об этом...
В Муроме сироте помогли получить квартиру по договору социального найма в новостройке.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Как выяснилось, была проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушениях законодательства о социальном обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Оказалось, что заявительница еще в несовершеннолетнем возрасте осталась без родителей. Собственного жилья у нее не было, в связи с чем ее поставили на учет. Однако в нарушение требований закона квартиру по достижению 18-летнего возраста девушке так и не предоставили.
«По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации округа Муром предоставить сироте благоустроенное жилье специализированного жилищного фонда по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим требованиям. Требования судом были удовлетворены...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сообщается, что в настоящее время судебное решение исполнено. И обратившейся была предоставлена благоустроенная квартира в новостройке.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области