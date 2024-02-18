В Муроме сироте помогли получить квартиру по договору социального найма в новостройке. Об этом...

В Муроме сироте помогли получить квартиру по договору социального найма в новостройке.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Как выяснилось, была проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушениях законодательства о социальном обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Оказалось, что заявительница еще в несовершеннолетнем возрасте осталась без родителей. Собственного жилья у нее не было, в связи с чем ее поставили на учет. Однако в нарушение требований закона квартиру по достижению 18-летнего возраста девушке так и не предоставили.«По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации округа Муром предоставить сироте благоустроенное жилье специализированного жилищного фонда по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим требованиям. Требования судом были удовлетворены...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Сообщается, что в настоящее время судебное решение исполнено. И обратившейся была предоставлена благоустроенная квартира в новостройке.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области