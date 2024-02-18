В Пигановском центре спецмедпомощи реабилитацию прошли 29 участников СВО. Пресс-служба...

В Пигановском центре спецмедпомощи реабилитацию прошли 29 участников СВО.Пресс-служба Министерства здравоохранения Владимирской области сообщила, что в 2023 – 2024 гг. помощь в Пигановском центре получили 29 бойцов.Благодаря команде специалистов, интенсивной комплексной реабилитации с использованием высокотехнологичного оборудования во всех случаях достигнут максимально положительный результат. Восстановлены объем движений в пораженных конечностях, опороспособность, ходьба.Главный врач Центра спецмедпомощи - Ольга Королькова:- … Использование нового оборудования в комплексе с массажем, занятиями с инструкторами высочайшего класса в залах ЛФК, в бассейнах, на тренажерах с биологической обратной связью существенно сокращает сроки реабилитации наших пациентов, увеличивает ее эффективность. Среди пациентов стационарного отделения медицинской реабилитации сейчас есть особая категория пациентов. Это участники специальной военной операции с последствиями огнестрельных ранений и травм, полученных в ходе боевых действий. Для нашего коллектива это новый вызов.С 2023 года количество пролеченных в Центре участников СВО возросло. В их числе бойцы, прооперированные во втором отделении травматологии и ортопедии, направленные на следующий этап к специалистам Пигановского центра в отделение реабилитации.Отмечается, что большинство бойцов (после восстановления) вернулись в строй для дальнейшего участия в СВО.Фото: https://vk.com/minzdrav_vo