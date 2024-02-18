Воскресенье 18-го февраля обещает быть очень снежным днем для владимирцев. Синоптики прогнозируют сильный снегопад в столице Владимирской области и местами по региону. Об этом сообщили в

Воскресенье 18-го февраля обещает быть очень снежным днем для владимирцев. Синоптики прогнозируют сильный снегопад в столице Владимирской области и местами по региону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Вместе с плохой погодой появится вероятность разных чрезвычайных ситуаций, таких как обрывы ЛЭП, аварии на объектах энергоснабжения, нарушения в системе ЖКХ, обрушение ветхих конструкций, падение деревьев,