В школах Владимирской области может появиться предмет «семьеведение». Стало известно, что в...

В школах Владимирской области может появиться предмет «семьеведение».Стало известно, что в российские школы направлены рекомендации о проведении уроков семьеведения для учащихся старшего звена. Это планируется делать во время внеклассной работы или на «Разговорах о важном».В рамках нового курса будут затрагиваться вопросы семейных традиций и ценностей, плюсы (и минусы) рождения детей у молодых родителей.В настоящее время нововведение носит рекомендательный характер, но планируется, что такие уроки будут проходить на обязательной основе, причем не только для подростков – возможно, внедрят изучение семьеведения в школе с первого класса.Это интересно!Подобные уроки не новы, их начинали проводить еще в СССР. В 20-е – 30-е годы прошлого столетия много времени отводилось вопросам полового воспитания.Еще в 2021 году в Минпросвещения заявляли, что в новый комплект учебников по обществознанию включили раздел по семьеведению. В этом разделе вводятся понятия брака, рассказывается о взаимоотношениях в семье, личных и имущественных правах супругов, об обязанностях родителей и детей.В Госдуме сообщили, что уроки семьеведения включены в план Года семьи, который утвердил кабмин.Была предложена конкретная модель реализации программы в общем образовании. Этот урок не претендует на статус обязательного учебного предмета, а является самостоятельной программой занятий, в том числе для внеурочной деятельности или дополнительного образования.Отмечается, что курс семьеведения имеет большой тематический объем, последовательность и системность. Он составлялся с учетом психолого-возрастных особенностей и потребностей учеников разных возрастов.Важно: регионам оставляют право самостоятельно определять возрастные приоритеты.Фото: freepik.com