В реке Клязьме возле Спас-Купалища браконьеры выловили сома весом почти 60 кг.

Сом-старожил попался багрильщикам на тройник. Такой способ рыбной ловли запрещён и уголовно наказуем. Ранее этого сома обнаружил другой житель Владимирской области, однако не стал его вылавливать дабы тот оставил потомство.Место, где поймали сома, находится во Владимирской области в реку Клязьму впадает река Судогда. На живописных берегах реки летом есть площадки, где можно остановиться для отдыха и рыбалки. Видео о том, как мужчины незаконным способом достают сома было отправлено в социальные сети, но после жалоб читателей его удалили.